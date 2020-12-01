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  3. Bella Thorne Tik Tok'a el attı! Videosuna beğeni yağmuru geldi

Bella Thorne Tik Tok'a el attı! Videosuna beğeni yağmuru geldi

Ünlü oyuncu Bella Thorne, arkadaşı Carrington Durham ile flörtöz hallerini Tik Tok hesabından takipçileriyle paylaştı. TikTok'ta 5 milyona yakın takipçisi olan Bella, eğlence dolu son klibi de 800.000'den fazla görüntülendi. O anlar kameraya böyle kaydedildi.

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01 Aralık 2020 Salı 12:47
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