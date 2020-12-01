Bella Thorne Tik Tok'a el attı! Videosuna beğeni yağmuru geldi

Ünlü oyuncu Bella Thorne, arkadaşı Carrington Durham ile flörtöz hallerini Tik Tok hesabından takipçileriyle paylaştı. TikTok'ta 5 milyona yakın takipçisi olan Bella, eğlence dolu son klibi de 800.000'den fazla görüntülendi. O anlar kameraya böyle kaydedildi.