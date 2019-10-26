Bella Thorne yine yapacağını yaptı! Koltukaltı tüyleri tekrardan gündemde

Eksi Disney yıldızı Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı son videoyla yine olay oldu. Güneşlenirken dans etmeye başlayan ünlü ismin koltukaltı tüylerini saklamaması ise takdir topladı.