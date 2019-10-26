Bella Thorne yine yapacağını yaptı! Koltukaltı tüyleri tekrardan gündemde
Eksi Disney yıldızı Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı son videoyla yine olay oldu. Güneşlenirken dans etmeye başlayan ünlü ismin koltukaltı tüylerini saklamaması ise takdir topladı.
Yaklaşık bir yıl önce Madonna ve Julia Roberts’ı ilham alarak koltukaltı tüylerini almayı bırakan ve doğallığıyla barıştığını açıklayan Bella Thorne son paylaştığı videoda özgürce dans ederken görülüyor.
26 Ekim 2019 Cumartesi 12:11
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