Bello Babatunde Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bello Babatunde Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bello Babatunde Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bello Babatunde Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bello Babatunde Martins 11 Mayıs 2003 tarihinde Ido Ekiti şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bello Babatunde Martins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Bello Babatunde Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Bello Babatunde Martins'nin Future FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bello Babatunde Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bello Babatunde Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bello Babatunde Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bello Babatunde Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2022 yılında Akwa United

10 Ekim 2022 yılında Future FC

Bello Babatunde Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bello Babatunde Martins şuan Future FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Bello Babatunde Martins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nigeria B takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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