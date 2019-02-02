Bellona Kayseri Basketbol evinde yenildi
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Botaş takımına mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Botaş takımına mağlup oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Aydın Karaçam xx Murat Amaç xx Halil Erkoç xx
Bellona Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz x (3) Ify Ibekwe xx (15) Luca Ivankovic xxx (27) Odyssey Sims xxx (16) Ezgi Manlacı x (3) Maja Miljkovic x (7) Gizem Sezer x (1) Maryam Gültekin x
Botaş: Elizabeth Williams xxx (14) Monica Cuic xxx (16) Olcay Çakır Turgut xx (8) Büşra Akbaş xx (12) Tijana Krivacevic xx (8) Sehernaz Çidal xx (9) Kübra Erat xxx (16) Melis Gülcan x (3) Erdenay Topçu x
Periyotlar: 1.Periyot: 19-23 (Botaş lehine) 2.Periyot: 14-17 (Botaş lehine) 3.Periyot: 16-26 (Botaş lehine) 4.Periyot: 23-20 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
İlk Yarı: 33-40 (Botaş lehine)
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. sırada bulunan Bellona Kayeri Basketbol sahasında Botaş'a 72-86 mağlup oldu.
Kaynak: İHA
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