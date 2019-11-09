SALON: Kadir Has

HAKEMLER :Turgut Işık (xx), Cemil Uygul (xx), Seda Esen (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (xx) 5, Perisa (xx) 4, Beril (xx) 5, Ayşegül (xx) 2, Gülse (x) 2, Sanem Gamze (x), Ivankovic (xxx) 15, Shacobia Barbee (xxxx) 20, Gizem (xx), Burke (xxxx) 24

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Asena (x) 3, Özge (xx) 6, Gajic (xx) 8, İdil (x), Peters (xxx) 15, Hülya (x), Magarity (x) 2, Gülşah (x) 2, Gizem (xx) 6, Abdelkader (xxx) 12, Melike Tuğba (x) 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-8

İLK YARI: 40-21

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-37

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, müsabakayı 77-59'luk sonuçla kazandı.

Bellona Kayseri Basketbol sporcusu Kennedy V. Burke 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde en skorer isim 15 sayı ile Haley McCloskey Peters oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA