SALON: Kadir Has

HAKEMLER :Alexandra Stan (xx), Dardan Maxhuni (xx), Gilbert Hoxha (xx)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Kübra (x), Perisa (x) 4, Ayşegül (xx) 9, Gülse (x), Sanem Gamze (x) 6, Ivankovic (xx) 8, Fatma (x), Shacobia Barbee (xxx) 21, Gizem (x) 4, Burke (xxx) 11

ORMAN GENÇLİK: Robinson (xxxx) 20, Paris (xx) 7, Naile (xx), Ladin (x), Nilay (xxx) 9, Pelin (xx) 4, Damla (xxx) 18, Ogunbowale (xxxx) 26, Öykü (xx), Yeliz (xx) 3

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 34-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-63

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda yer alan Bellona Kayseri Basketbol gruptaki diğer Türk takımı Orman Gençlik'e 87 - 63'lük sonuçla mağlup oldu.

Orman Gençlik'ten Arike Ogunbowale 26 sayı ile müsabakanın en skorer isim olurken Bellona Kayseri Basketbol'da ise Shacobia Barbee 21 sayı ile mücadele etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA