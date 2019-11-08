Bellona Kayseri, Hatay’ı ağırlıyor

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ardından tamamlayacak ve ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Ligde geride kalan 4.hafta sonunda 3 karşılaşmaya çıkan Sarı-Kırmızılılar 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla 8.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor maçını mutlak kazanmak istiyor. Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Cemil Uygül ve Seda Esen hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: İHA