Bellona Kayseri, Kaela Davis’i transfer etti

Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncusu Kaela Dawn Davis'i renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ABD'li oyuncu Shacobia Shaunte Barbee yollarını ayırmasının ardından ABD'li oyuncu Kaela Dawn Davis'i kadrosuna dahil etti.

2017-2018 sezonunda Türkiye Galatasaray forması giyen Kaela Dawn Davis, yeniden Türkiye'ye döndü. Dallas Wings takımından transfer edilen 1995 doğumlu oyuncu gard pozisyonunda oynuyor.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında daha önce ülkemizde Galatasaray'da oynamış ve en son Dallas Wings forması giyen Kaela Dawn Davis ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA