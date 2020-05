Bellona Kayseri liglerin tescil edilmesini istiyor

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, liglerin tescil edilmesi gerektiğini söyleyerek "Basketbol Federasyonunun kararını bekliyoruz" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol Genel Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, 19 Mart 2020 günü süresiz olarak ertelenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ile ilgili nihai kararın verilmediğini ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği kararı beklediklerini söyledi. Ahmet Bozbey, "19 Mart'ta ligler süresiz olarak ertelenmişti. O günden bu yana beklemedeyiz. Türk oyuncularımız memleketlerine, yabancı oyuncularımızda ülkelerine gittiler. Bundan yaklaşık 1 ay önce Federasyonla video konferans sistemi ile bir toplantı yaptık. Orada bütün kulüpler görüşlerini bildirdi. Yaklaşık 14 kulübün 10'u ligin bu şekilde tescil edilmesini istedi. Geçtiğimiz hafta Federasyon yine bizden bir yazı istedi. Biz de liglerin tescil edilmesi yönünde fikir beyan ettik. Tescil edilmeyecekse bile yerli oyuncular ile oynanması yönünde bir karar çıkarılmasını istedik. Kalan haftalar, Türk oyuncular ile oynanabilir belki. Biz, alt yapıdan oyuncularımız ile maçlara çıkarız ama her takımda yeterince Türk oyuncu yok. Bunun da şöyle bir tehlikesi var. Türk oyuncuları fazla süre almadıkları hem de fazla maç oynamadıkları için bu kez de sakatlık riski yükseliyor Bir kaç gün içerisinde bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Ne karar alınırsa alınsın %100 memnuniyet olmayacak. Bazı kulüplerimiz memnun kalmayacaktık ve ama herkes federasyonun aldığı karara saygı duymalı. Süreç normal bir süreç olmadığı için herkes de %100 memnun olamaz" dedi.

Sportif Direktör Ahmet Bozbey, "Ligler bu şekilde tescil edilirse, bizim kulüp dahil bir çok kulüp ciddi bir tasarruf etmiş olacak. Her geçen gün sözleşmelerdeki paralarımız işliyor. İptal edildiği an o kısımlarını vermeyeceğiz ve tasarruf sağlamış olacağız. Şu an sözleşmeleri devam ettiği için oyuncularımız maaşları çalışıyor. Bir kısım ödeme yaptık ama gerisini bekletiyoruz. Hakettikleri kısma kadar ödeme yaptık. Eğer geriye dönük karar almayacaklarsa. Yani 19 Mart'tan dönük karar almayıp bugüne bırakırlarsa bu da kulüpler için sıkıntı. 1,5 aydır ligler yok, o zaman biz bu 1,5 ayı ödeyeceğiz. Türk oyuncular sorun değil onları bir şekilde hallederiz. Çünkü çok büyük paralar almıyorlar. Ama yabancı oyuncularda paralar yüksek. Yabancı oyuncuların sözleşmelerinde ciddi rakamlar var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA