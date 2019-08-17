Bellona Kayseri Perisa ile anlaştı
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı.
Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Perisa ile anlaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Sarı Kırmızılı takım Hırvat oyuncu Klaudia Perisa ile 1 yıllığına anlaştı. Polonya'nın Widzew Lodz takımında forma giyen 1.80 cm boyundaki oyuncu için resmi açıklama da yapıldı. 22 yaşındaki Perisa 2 numara (Skorer Gard) pozisyonunda oynuyor.
Kaynak: İHA
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