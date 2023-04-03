Belloumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belloumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belloumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belloumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belloumi 1 Haziran 2002 tarihinde Mascara şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Bachir Belloumi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belloumi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Belloumi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Belloumi'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belloumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belloumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belloumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belloumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında MC Oran

1 Ekim 2021 yılında GC Mascara

27 Şubat 2022 yılında SC Farense A23

Belloumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belloumi şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

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