Belly Vumbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belly Vumbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belly Vumbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belly Vumbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belly Vumbi 13 Temmuz 1995 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Lenda Belly Vumbi Bundu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belly Vumbi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Belly Vumbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Belly Vumbi'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belly Vumbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belly Vumbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belly Vumbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belly Vumbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tours FC

1 Temmuz 2015 yılında Académico Viseu

22 Temmuz 2016 yılında Leixões

1 Temmuz 2018 yılında RE Virton

1 Ocak 2019 yılında Virton U21

1 Ağu 2019 yılında Yverdon Sport

22 Temmuz 2020 yılında Stade-Lausanne

23 Temmuz 2020 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2022 yılında Stade-Lausanne

11 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Belly Vumbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belly Vumbi şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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