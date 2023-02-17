Belmin Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Beganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Beganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Beganovic 9 Eylül 2004 tarihinde Bihać şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Beganovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Belmin Beganovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Belmin Beganovic'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Belmin Beganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Beganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belmin Beganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Beganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA SV Ried U18

1 Ocak 2022 yılında SV Ried II

1 Temmuz 2022 yılında SV Ried

Belmin Beganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Beganovic şuan SV Ried takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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