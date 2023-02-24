Belmin Biberkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Biberkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Biberkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Biberkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Biberkic 4 Ocak 2003 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Biberkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Biberkic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Belmin Biberkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Belmin Biberkic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belmin Biberkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Biberkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belmin Biberkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Biberkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09 U19

25 Şubat 2022 yılında Sloboda T U19

11 Ağustos 2022 yılında Zvijezda G.

Belmin Biberkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Biberkic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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