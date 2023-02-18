Belmin Bobaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Bobaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Belmin Bobaric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Belmin Bobaric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Belmin Bobaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Bobaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Bobaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Bobaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Bobaric 22 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Bobarić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Bobaric Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zmiya s.r.o yapmaktadır. Belmin Bobaric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Belmin Bobaric'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belmin Bobaricboyu ve yaşı kaç

Belmin Bobaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Bobaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Belmin Bobaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Bobaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında NK Maribor U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Maribor U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Maribor

15 Temmuz 2021 yılında ND Primorje

30 Haziran 2022 yılında NK Maribor

21 Temmuz 2022 yılında NK Triglav

30 Haziran 2023 yılında NK Maribor

Belmin Bobaric kimdir

Belmin Bobaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Bobaric şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Belmin Bobaric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U18 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Belmin Bobaric nereli

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