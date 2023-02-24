Belmin Cehajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Cehajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Cehajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Cehajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Cehajic 19 Şubat 1993 tarihinde Kakanj şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Čehajić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Cehajic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Belmin Cehajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 26 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Belmin Cehajic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belmin Cehajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Cehajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Belmin Cehajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Cehajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Celik U19

15 Ağustos 2012 yılında Jadran LP

27 Şubat 2013 yılında Mladost Kakanj

25 Ağustos 2014 yılında FK Rudar Kakanj

3 Ağustos 2016 yılında Bosna Visoko

26 Temmuz 2017 yılında FK Rudar Kakanj

17 Temmuz 2019 yılında Igman Konjic

26 Şubat 2020 yılında FK Rudar Kakanj

Belmin Cehajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Cehajic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.