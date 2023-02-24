Belmin Dizdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Dizdarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Belmin Dizdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Belmin Dizdarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Belmin Dizdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Dizdarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Belmin Dizdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Dizdarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Dizdarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Dizdarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Dizdarevic 9 Ağustos 2001 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Dizdarević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Dizdarevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invictus Team yapmaktadır. Belmin Dizdarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Belmin Dizdarevic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Belmin Dizdarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Dizdarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Belmin Dizdarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Dizdarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

11 Şubat 2021 yılında Mladost Kakanj

31 Mayıs 2021 yılında FK Sarajevo

Belmin Dizdarevic kimdir

Belmin Dizdarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Dizdarevic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Belmin Dizdarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 1 numaralı formasıyla 19 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U15 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Belmin Dizdarevic nereli

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