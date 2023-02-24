Belmin Fazlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Fazlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Fazlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Fazlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Fazlic 19 Temmuz 2002 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Fazlić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Fazlic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Belmin Fazlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Belmin Fazlic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belmin Fazlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Fazlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belmin Fazlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Fazlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında Sloboda T U19

1 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

Belmin Fazlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Fazlic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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