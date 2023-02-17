Belmin Jenciragic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Jenciragic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Jenciragic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Jenciragic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Jenciragic 8 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Jenciragic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Belmin Jenciragic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Belmin Jenciragic'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Belmin Jenciragic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Jenciragic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Belmin Jenciragic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Jenciragic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Horn Altyapı

21 Mart 2013 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2017 yılında Rapid Wien II

6 Temmuz 2018 yılında FAC

5 Şubat 2019 yılında Rapid Wien II

6 Şubat 2019 yılında FAC

1 Temmuz 2021 yılında Admira Wacker

Belmin Jenciragic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Jenciragic şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belmin Jenciragic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Stockerau (2007-)

Avusturya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.