Belmin Mesinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Mesinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Mesinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Mesinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Mesinovic 6 Aralık 2001 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Mešinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Mesinovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Batz & Bialas Young Talents yapmaktadır. Belmin Mesinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 3 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Belmin Mesinovic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Belmin Mesinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Mesinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belmin Mesinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Mesinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

Belmin Mesinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Mesinovic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Belmin Mesinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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