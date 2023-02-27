Belmin Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Muratovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Muratovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Muratovic 27 Mart 1998 tarihinde Düdelingen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Muratović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Muratovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdreamz Sportconsulting yapmaktadır. Belmin Muratovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Belmin Muratovic'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Belmin Muratovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Muratovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belmin Muratovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Muratovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Metz U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Pr. Niederkorn

28 Ocak 2022 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2022 yılında Pr. Niederkorn

Belmin Muratovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Muratovic şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belmin Muratovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Esch

Karadağ U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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