Bembeyaz bir örtüye hazır olun! Meteorolojiden şiddetli kar yağışı ve fırtına uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 12 Ocak 2022 Çarşamba?

Sıcaklıkların bir anda düşmesiyle birlikte uzun süredir beklenen kar yağışının artık yurt geneline yayılması bekleniyor. Bugün öğle saatlerinde etkili olacak yağışla birlikte Marmara Bölgesi'ni de beyaz bir örtü kaplayabilir. Vatandaşlar ise hava bugün nasıl olacak 12 Ocak 2022 Çarşamba? Sorusunu araştırarak günlük hava durumu hakkında bilgi almak istiyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan veriler...

MARMARA

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, yağmur ve sağanak, güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, zamanla yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, güneyinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimleri ile zamanla bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı