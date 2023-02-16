Ben 10 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben 10 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben 10 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben 10 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben 10 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Cardoso Brito şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben 10 Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben 10, {oyuncu-ayak}
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santa Cruz Futebol Clube (PE) U20 futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) U20 takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ben 10'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ben 10 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben 10 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.
Ben 10 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ben 10 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Ferroviário-CE
14 Nisan 2022 yılında Afogados FC
28 Eylül 2022 yılında Ferroviário-CE
4 Ekim 2022 yılında Santa Cruz U20
Ben 10 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben 10 şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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