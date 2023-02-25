Ben Aziz Dao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Aziz Dao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Aziz Dao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Aziz Dao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Aziz Dao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Aziz Dao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Aziz Dao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Aziz Dao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Aziz Dao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Aziz Dao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Aziz Dao 8 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Ben Aziz Dao şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Aziz Dao Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SK Sport yapmaktadır. Ben Aziz Dao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Aziz Dao'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Aziz Dao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Aziz Dao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Aziz Dao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Aziz Dao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Santos FC

1 Temmuz 2017 yılında Accra Lions

1 Temmuz 2019 yılında Kaloum

31 Ocak 2021 yılında AS Douanes

28 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

2 Nisan 2021 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Ben Aziz Dao kimdir

Ben Aziz Dao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Aziz Dao şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salitas Ouagadougou (2014-2016)

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Ben Aziz Dao nereli

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