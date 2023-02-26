Ben Bitton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Bitton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Bitton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Bitton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Bitton 3 Ocak 1991 tarihinde Bat Yam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da בן ביטון şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Bitton Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Ben Bitton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Bitton'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Bitton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Bitton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ben Bitton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Bitton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hapoel Tel Aviv

5 Ağustos 2010 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2012 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Ağustos 2012 yılında H.Nazareth Illit

30 Haziran 2013 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2013 yılında H. Beer Sheva

2 Ağustos 2020 yılında M. Tel Aviv

18 Ocak 2021 yılında H. Beer Sheva

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

Ben Bitton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Bitton şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Ben Bitton Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.