Ben Biver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Biver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Biver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Biver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Biver 31 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Biver Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben Biver, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ben Biver'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Biver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Biver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Biver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Biver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mertzig

1 Temmuz 2016 yılında FC Wiltz 71

Ben Biver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Biver şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Jeunesse Useldingen (-2011), FC Sporting Mertzig (2011-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.