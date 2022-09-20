Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? sorusu yeni dizinin bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olmasıyla araştırılıyor. İzleyenlerin en merak ettiği konu başlıkları ise, "Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?" oldu. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

Gül Erdoğan
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Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor? Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın olduğu yeni dizi heyecan veren fragmanının ardından merak konusu oldu.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği yapım, 20 Eylül Salı akşamı saat 20:00'da ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyenlerle buluşacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizideki hikayenin yurtdışında geçen bölümleri İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'da çekiliyor.

Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman hangi kanalda başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?​​​​​​​

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİM?

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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