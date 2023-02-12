Ben Chrisene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Chrisene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Chrisene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Chrisene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Chrisene 12 Ocak 2004 tarihinde Exeter şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamin Joshua Chrisene şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Chrisene Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARETÉ yapmaktadır. Ben Chrisene, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Chrisene'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Chrisene Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ben Chrisene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Chrisene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Chrisene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2020 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2021 yılında Aston Villa U23

25 Ağu 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2023 yılında Aston Villa U21

Ben Chrisene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Chrisene şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ben Chrisene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Exeter City (2015-2020), Aston Villa (2020-2021)

İngiltere U16 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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