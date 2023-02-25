Ben Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Collins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Collins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Collins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Collins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Collins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Collins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Collins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Collins 15 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Collins şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Collins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Ben Collins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 16 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Collins'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Collins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Collins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Collins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Collins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Western Utd U21

16 Kasım 2021 yılında Western United

Ben Collins kimdir

Ben Collins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Collins şuan Western United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Ben Collins nereli

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