Ben Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Davies 11 Ağu 1995 tarihinde Barrow-in-Furness şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamin Keith Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Davies Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ben Davies, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Davies'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Ben Davies Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bendavies1108/

Ben Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ben Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ben Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Preston

19 Temmuz 2013 yılında York City

31 Mayıs 2014 yılında Preston

19 Eylül 2014 yılında Tranmere Rovers

19 Ekim 2014 yılında Preston

11 Eylül 2015 yılında Southport

19 Ekim 2015 yılında Preston

7 Ocak 2016 yılında Newport County

31 Mayıs 2016 yılında Preston

2 Ocak 2017 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2017 yılında Preston

1 Şubat 2021 yılında Liverpool

16 Ağu 2021 yılında Sheff Utd

31 Mayıs 2022 yılında Liverpool

19 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Ben Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Davies şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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