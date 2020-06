‘Ben de Osmanlı Suriyesi’nden göç eden bir adamın oğluyum’

ULUSLARARASI Göç Filmleri Festivali'nin "Oscarlı" Onursal Başkanı, usta sinema ve tiyatro oyuncusu F. Murray Abraham'ın babası da annesi de göçmen. Babası Suriye asıllı bir Süryani olan, annesi ise 14 çocuklu İtalyan göçmeni bir aileden gelen F. Murray Abraham: "Ben de Osmanlı Suriyesi'nden göç eden bir adamın oğlu olarak göçle ilgili konuları hem anlıyorum hem kendimle özdeşleştiriyorum. Bu festival benim için çok çok önemli'

Dünyanın en büyük göç temalı film festivali olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"'nin Onursal Başkanı kendisi de Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham (81) oldu. Usta oyuncu; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği festivalin tanıtımı için gönderdiği videolu mesajda, böyle bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. F. Murray Abraham "Osmanlı Suriye'sinden ABD'ye göç eden bir adamın oğlu olarak göçle ilgili konuları hem anlıyorum hem de kendimi özdeşleştiriyorum" dedi.

'GÖÇMENLER İÇİN YENİ ZORLUKLAR VAR'

Türkiye'nin dünyada en yüksek sayıda göçmene ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen F. Murray Abraham "Ülkede Suriye'den gelen 3.6 milyon göçmenin yanı sıra başka ülkelerden gelen pek çok sığınmacı da bulunuyor. Şimdi dünyanın tümünde olduğu gibi göçmenlerin karşısında yeni zorluklar var. Covid-19'un yayılmasını durdurmak gibi. Bu festival göç deneyimine değinen filmleri ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda yapımcılığı göçmenler tarafından üstlenilmiş, yazılmış ve oynanmış filmlere de yer veriyor. Festival süresince bu filmlerden bazılarını tanıyacağız ve deneyimli isimlerin ustalık sınıflarına ve söyleşilerine katılma fırsatı bulacağız. Çok teşekkürler. Bu benim için çok çok önemli" diye konuştu.

ANNESİ DE BABASI DA GÖÇMEN

1939'da ABD'de doğan F. Murray Abraham; All The President's Men (Başkanın Bütün Adamları), Scarface, The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli) gibi filmlerde ve Homeland, "Mythic Quest: Raven's Banquet" gibi dizilerde rol aldı. Abraham'ı çok daha geniş kitlelere tanıtan ise Miloš Forman'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan ve 8 dalda Oscar kazanan Mozart'ın hayatını konu alan'Amedeus" filmi oldu. Sinema tarihinin kült filmleri arasında yer alan filmde saray bestecisi "Antonio Salieri" karakterini canlandıran Abraham, üstün performansıyla 1984'te "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar ve Altın Küre kazandı.

F. Murray Abraham'ın babası da annesi de göçmen. Babası Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Fahrid Abraham, annesi ise 14 çocuklu İtalyan göçmeni bir ailenin kızı. Ünlü oyuncu isminin önündeki "F" harfini de "sahne adını" farklılaştırmak için özellikle kullanıyor: "Murray Abraham ismi herhangi bir şey söylemiyordu. Sadece bir başka isimdi. Böylece onu çerçeveledim.'

'BU İNSANLARDAN KORKMASAK DİYORUM'

4 yıl önce ABD Kongresi'nde mülteciler konusunda düzenlenen bir toplantıya katılan F. Murray Abraham "Suriyeliler düşman değil. Suriyeliler yardıma muhtaç insanlar. Ben de Suriyeliyim. Benim halkımdan birçok kişinin bu ülkeye çok büyük katkıları oldu. Bence şunu unutmamamız lazım. Ülkenizi terk etmek zorunda kalsanız, terk edilmeye zorlansanız nasıl hissedersiniz? Yani "bir süre bu insanlara yardım eli uzatsak ve onlardan korkmasak" diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FESTİVAL HAKKINDA

Uluslararası Göç Filmleri Festivali, dünyanın en büyük göç temalı film festivali olarak ilk defa düzenleniyor.

Tüm dünyada etkinlikler durmuşken Türkiye dünyanın en geniş kapsamlı dijital film festivali ve etkinliklerini gerçekleştiriyor. Festival merkezi olarak www.migrationff.com web sitesi tüm etkinliklere ulaşılabilen ana mecra olarak konumlandı. Online sinema biletinden sergi davetiyelerine kadar pek çok içeriğe festival web sitesinden ulaşılabilecek.

50'den fazla filmin gösterileceği festival; yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile akademisyenleri ağırlayacak. Festivalde film gösterimleri normal bir festivaldeki gibi, takvimi önceden açıklanacak şekilde gerçekleşecek. Sinema sektörünün önde gelen uluslararası ve ulusal ustalarının yer alacağı jüri, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak.

MASTERCLASS, ATÖLYELER, PANELLER

'Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler ile tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği; yönetmen ve oyuncunun deneyimlerini aktaracağı özel Masterclass etkinlikleri festivalin en keyifli anlarından olacak. Festival boyunca yine alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla paneller düzenlenecek.

SERGİLERİ HERKES İZLEYEBİLECEK

Festival kapsamında herkesin ziyaret edebileceği özel içerikli yeni nesil sergiler hazırlandı. Bir kısmı göç, bir kısmı da dünyanın tarihi yerleri olacak özel sergileri VR gözlüklerle gezebilme imkânı da olacak. Festival konserleri ise sahne konseri gerçekliğinde, canlı olarak yayınlanacak. Göç eden sesler ve enstrümanlar bağlamında ele alınan müzikler, karma sanatçı ve enstrümanların eşlik ettiği zengin bir içeriğe sahip olacak.

26 BİN AVRO ÖDÜL DAĞITILACAK

Dünyada ve Türkiye'de son beş yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler; Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj olmak üzere iki kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda; "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin Avro, En İyi Kısa Metraj Film" ile "İlham Verici Senaryo" 5 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi- SameBoat adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da yine birinciye bin Avro ödül verilecek.

Kaynak: DHA