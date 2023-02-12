Ben Dempsey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Dempsey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Dempsey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Dempsey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Dempsey 25 Kasım 1999 tarihinde Charlton şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ben Michael Dempsey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Dempsey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben Dempsey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Dempsey'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Ben Dempsey Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ben Dempsey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Dempsey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Dempsey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Charlton U21

1 Aralık 2018 yılında Kingstonian FC

1 Ocak 2019 yılında Charlton U21

8 Kasım 2019 yılında Dulwich Hamlet

8 Aralık 2019 yılında Charlton U21

10 Şubat 2020 yılında Woking

10 Mart 2020 yılında Charlton U21

12 Ekim 2020 yılında Woking

31 Mayıs 2021 yılında Charlton U21

24 Ocak 2022 yılında Ayr United

1 Mayıs 2022 yılında Charlton U21

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

Ben Dempsey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Dempsey şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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