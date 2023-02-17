Ben Engdahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Engdahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Engdahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Engdahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Engdahl 17 Eylül 2003 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Engdahl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Ben Engdahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Engdahl'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ben Engdahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Engdahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ben Engdahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Engdahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında IF Bromma U17

8 Ocak 2020 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2022 yılında Hammarby

2 Ocak 2022 yılında Hammarby TFF

9 Ağu 2022 yılında Hammarby

10 Ağu 2022 yılında Nordsjaelland

Ben Engdahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Engdahl şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ben Engdahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2019), Hammarby IF (2020-2021)

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.