Ben Fisk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Fisk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Fisk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Fisk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Fisk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Fisk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Fisk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Fisk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Fisk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Fisk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Fisk 4 Şubat 1993 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Fisk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini act SPORTS GROUP yapmaktadır. Ben Fisk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Fisk'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Fisk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjaminfisk/

Ben Fisk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Fisk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Fisk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Fisk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2013 yılında Charleston

22 Eylül 2013 yılında Vancouver

3 Mart 2014 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2014 yılında Coruxo FC

11 Ağustos 2015 yılında Deportivo B

28 Temmuz 2016 yılında FC Edmonton

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

22 Haziran 2018 yılında Derry City

6 Şubat 2019 yılında Pacific FC

4 Mart 2020 yılında Atl. Ottawa

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2021 yılında Cavalry FC

Ben Fisk kimdir

Ben Fisk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Fisk şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Ben Fisk nereli

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