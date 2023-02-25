Ben Folami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Folami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Folami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Folami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Folami 8 Haziran 1999 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Gbenga Tai Folami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Folami Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ben Folami, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Folami'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ben Folami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benfolami9/

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Ben Folami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Folami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Folami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Folami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ipswich U21

31 Ocak 2020 yılında Stevenage

31 Mayıs 2020 yılında Ipswich U21

29 Ekim 2020 yılında Melbourne

30 Haziran 2021 yılında Ipswich U21

12 Temmuz 2021 yılında Melbourne

Ben Folami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Folami şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Ben Folami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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