Ben Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Gibson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Gibson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ben Gibson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Gibson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Gibson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Gibson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Gibson 15 Ocak 1993 tarihinde Nunthorpe şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin James Gibson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Gibson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Ben Gibson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Gibson'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Gibson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bengibson1993

http://www.instagram.com/benj_gibson/

Ben Gibsonboyu ve yaşı kaç

Ben Gibson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Gibson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ben Gibson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Gibson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Middlesbrough

2 Ağu 2011 yılında Plymouth Argyle

30 Kasım 2011 yılında Middlesbrough

9 Şubat 2012 yılında York City

20 Mayıs 2012 yılında Middlesbrough

14 Ağu 2012 yılında Tranmere Rovers

3 Ocak 2013 yılında Middlesbrough

14 Mart 2013 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2013 yılında Middlesbrough

5 Ağu 2018 yılında Burnley

4 Eylül 2020 yılında Norwich

31 Mayıs 2021 yılında Burnley

1 Temmuz 2021 yılında Norwich

Ben Gibson kimdir

Ben Gibson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Gibson şuan Norwich City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ben Gibson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Ben Gibson nereli

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