Ben Halloran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Halloran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Halloran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Halloran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Halloran 14 Haziran 1992 tarihinde Cairns şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Halloran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Halloran Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Ben Halloran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Halloran'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Halloran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Halloran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Halloran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Halloran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında GC Utd U21

2 Şubat 2011 yılında Gold Coast Utd.

1 Temmuz 2012 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2013 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2015 yılında Heidenheim

9 Ocak 2018 yılında V-V. Nagasaki

14 Ağustos 2018 yılında Adelaide United

10 Ocak 2022 yılında FC Seoul

3 Ağustos 2022 yılında Adelaide United

Ben Halloran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Halloran şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ben Halloran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Edge Hill, Wynnum Wolves, QAS (2009), Gold Coast United (2009-2010)

Avustralya takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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