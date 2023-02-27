Ben Kader Zoundi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Kader Zoundi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Kader Zoundi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Kader Zoundi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Kader Zoundi 8 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Kader Zoundi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abyssal Sport yapmaktadır. Ben Kader Zoundi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Kader Zoundi'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Kader Zoundi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Kader Zoundi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Kader Zoundi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Kader Zoundi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında KSC Grimbergen

1 Temmuz 2019 yılında Ixelles SC

1 Temmuz 2021 yılında Mertert-Wass.

1 Temmuz 2022 yılında Vict. Rosport

Ben Kader Zoundi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Kader Zoundi şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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