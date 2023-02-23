Ben Karamoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Karamoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Karamoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Karamoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Karamoko 17 Mayıs 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Kantie Karamoko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Karamoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Ben Karamoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Karamoko'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Karamoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Karamoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Karamoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Karamoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Aralık 2016 yılında US Créteil-L

30 Haziran 2017 yılında Saint-Étienne B

21 Mart 2018 yılında Haugesund

8 Eylül 2020 yılında Aalesund

31 Aralık 2020 yılında Haugesund

19 Şubat 2021 yılında Sarpsborg 08

31 Ocak 2022 yılında RSC Charleroi

30 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Ben Karamoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Karamoko şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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