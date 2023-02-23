Ben Lederman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Lederman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Lederman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Lederman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Lederman 8 Mayıs 2000 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Ben Lederman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Lederman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Ben Lederman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 25 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ben Lederman'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ben Lederman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Lederman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ben Lederman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Lederman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında IMG Soccer

23 Ocak 2017 yılında Barça U18

30 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U21

11 Şubat 2020 yılında Hakoah Amidar

25 Şubat 2020 yılında Rakow

Ben Lederman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Lederman şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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