Ben Levy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Levy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Levy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Levy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Levy 8 Ocak 1996 tarihinde Israel şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da בן לוי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Levy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Group yapmaktadır. Ben Levy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Levy'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Levy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Levy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Levy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Levy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında H. Petah Tikva

29 Ağustos 2017 yılında H. Beit Shean

31 Aralık 2017 yılında H. Petah Tikva

1 Ocak 2018 yılında Ironi Nesher

30 Haziran 2018 yılında H. Petah Tikva

22 Ağustos 2018 yılında Ramat haSharon

5 Şubat 2019 yılında H. Petah Tikva

17 Ağustos 2020 yılında Petrolul

14 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

15 Aralık 2020 yılında H. Umm al-Fahm

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2021 yılında H. Robi Shapira

5 Ocak 2022 yılında Hapoel Herzliya

5 Eylül 2022 yılında Unirea Slobozia

Ben Levy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Levy şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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