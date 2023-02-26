Ben Motshwari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Motshwari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Motshwari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Motshwari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Motshwari 21 Mart 1991 tarihinde Randfontein, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Motshwari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pulse Players yapmaktadır. Ben Motshwari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ben Motshwari'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Motshwari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/motshwari06/

Ben Motshwari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Motshwari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 875 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Motshwari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Motshwari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2014 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2018 yılında Orlando Pirates

Ben Motshwari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Motshwari şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Ben Motshwari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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