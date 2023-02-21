Ben Numbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Numbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Numbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Numbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Numbi 22 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Ben Saoul Numbi Monga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Numbi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 30 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Ben Numbi'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Numbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Numbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Numbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Numbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında MFK Vyskov

1 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında MFK Vyskov

Ben Numbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Numbi şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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