Ben Old kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Old Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Old adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Old Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Old 13 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Craig Old şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Old Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Ben Old, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Old'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Old Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Old isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Old Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Old futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

13 Eylül 2021 yılında Wellington P.

Ben Old Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Old şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Ben Old Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 15 numaralı formasıyla 18 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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