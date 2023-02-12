Ben Paton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Paton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Paton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Paton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Paton 5 Mayıs 2000 tarihinde Kitchener, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Kanada uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Benjamin Alan Paton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Paton Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Ben Paton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Paton'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Paton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ben Paton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Paton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Paton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Blackburn U21

6 Ağu 2021 yılında Ross County

Ben Paton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Paton şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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