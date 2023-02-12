Ben Purrington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Purrington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Purrington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Purrington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Purrington 20 Mayıs 1996 tarihinde Exeter şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Purrington Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Ben Purrington, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Purrington'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Purrington Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ben Purrington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ben Purrington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Purrington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Plymouth Argyle

30 Ocak 2017 yılında Rotherham

1 Ağu 2018 yılında AFC Wimbledon

9 Ocak 2019 yılında Rotherham

10 Ocak 2019 yılında Charlton Ath

30 Haziran 2019 yılında Rotherham

2 Temmuz 2019 yılında Charlton Ath

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

Ben Purrington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Purrington şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Plymouth Argyle (2005-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.