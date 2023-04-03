Ben Schlicke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Schlicke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Schlicke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Schlicke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Schlicke 31 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Schlicke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ben Schlicke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Schlicke'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Schlicke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ben.slck/

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Ben Schlicke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Schlicke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Schlicke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Schlicke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Ben Schlicke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Schlicke şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TV 1848 Erlangen, SC Eltersdorf (-12/2019), SpVgg Greuther Fürth (01/2020-2022)

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