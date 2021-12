"Ben stresli bir insanım" dedi! Öykü Karayel eşi Can Bonomo'yu ağlattı! O anlar izleyenleri duygulandırdı! GQ Men Of The Year 2021’de 'Yılın Kadını' ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Öykü Karayel ödül konuşmasında eşine teşekkür ederek Can Bonomo'yu ağlattı.

Dijital bir platformda yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisinde gösterdiği performansla adında söz ettiren Kuzey Güney, Kalp Atışı ve son olarak Kaderimin Oyunu gibi dizilerde başarı yakalayan Öykü Karayel, GQ Men Of The Year 2021’de ‘Yılın Kadını’ seçildi. Karayel, ödülünü almak için çıktığı sahnede duygusal bir konuşma yaptı. "BEN STRESLİ BİR İNSANMIM" Eşi Can Bonomo’ya teşekkür eden güzel oyuncu, “Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Eşinin sözleri karşısında duygulanan Bonomo, gözyaşlarını tutamadı. ?Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye tarihinde Erbakan hocadan sonra ücrete en büyük zam yapan lider oldu.



Emine Özfalcı Magazin Editörü öykü karayelcan bonomo