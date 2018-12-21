SAKARYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 25 yıl içerisinde iç ve dış kaynaklı birçok krizi atlattıklarını, içerisinden geçilen bu zorlu süreçlerin de aşılacağını söyledi.

TOBB'a bağlı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya Ticaret Borsası (STB), Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile Akyazı Ticaret Borsası tarafından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde "Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

"Bu coğrafyada güçlü olmayanlara hayat hakkı tanınmıyor." diyen Hisarcıklıoğlu, "Güçlü olacağız, yalnızca askeri yönden değil, eğitilmiş insan gücü olarak da güçlü olacağız, girişimcilikte de güçlü olacağız ki bu coğrafyada bize hayat hakkı tanınmış olsun." diye konuştu.

- "Sıkıntılarımızdan biri istihdam üzerindeki vergi yükü"

Hisarcıklıoğlu, iç piyasaya destek olmak üzere dört sektörde (otomotiv, mobilya, konut, beyaz eşya) KDV ÖTV indirimlerinin sağlandığını anımsatarak, bununla birlikte piyasada hareketliliğin yaşandığına değindi.

İş dünyasının sıkıntılarından birisinin istihdam üzerindeki vergi yükleri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücret bin 600 lira ama bana maliyeti 2 bin 500 lira. Biz de diyoruz ki, 'İşçimiz daha fazla alsın' ama üzerimizdeki vergi yükünü kaldırın, asgari ücrette yüzde sıfır olsun da işçimiz hiç olmazsa 2 bin 500 lira alsın. Bunun üzerindeki yük kalksın. Normal istihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünyada şampiyonuz. Enerji maliyetlerimiz çok yükseldi. Öteki taraftan krediye ulaşım çok zorlaştı ve kredi yok hem de çok pahalı. Faizler çok yüksek. Yüksek enflasyon döneminden kalma özellikle peşin vergi yükü üzerimizde, bunun kaldırılmasını talep ediyoruz."

Son dönemde ekonomide yaşanan spekülatif ataklardan bahseden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben ülkemin geleceğine güveniyorum. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı birçok krizi ve çalkantıyı yaşadık ve hepsini de atlattık. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi koruyalım. Bunu korursak yapamayacağımız iş yok. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, bu tümseği aşacağız. Daha öncekileri aştığımız gibi."

- Atalay'dan "Tank Palet" açıklaması



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ise temsil ettiği işçi kesiminin sıkıntılarını her zaman dile getirmekle görevli olduğunu vurguladı.



Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirilme kapsamına alındığını anımsatan Atalay, burada 714'ü işçi, 112'si memur olmak üzere 972 kişinin çalıştığını anlattı.



Atalay, Tank Palet Fabrikası'nda çalışanlarla empati yapılması gerektiğini dile getirerek, "Fabrika ne olacak? Oğlum ne olacak? Kocam ne olacak? Fabrika kapanacak mı? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Hiç kimse bir açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var, büyükşehir belediye başkanımız var, herkes burada yetkili. Seçimle gelen var, atamayla gelen var. Birisinin bir şey söylemesi gerekmiyor mu, gerekiyor. İnsanlar burnundan soluyor." ifadesini kullandı.

Atalay, kendisinin üç sorumluluğu olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ben üç yerden sorumluyum, bir işçi, iki Türk-İş, üç Sakaryalıyım. O fabrikada çalışanlara da o fabrikaya da zarar verecek bir şey yaptırmayız. Onun için o fabrikadaki arkadaşlarımızla ilgili zannediyorum yetkililer kısa sürede bilgi verirler. Hafta içinde ben de sayın Hisarcıklıoğlu ile Milli Savunma Bakanımızla konuşup, buraya müspet bilgi vereceğimizi umut ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince SATSO bünyesinde kurulan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na "Üstün Hizmet Ödülü"nün verildiği törene, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, çevre il ve ilçelerin oda başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in da katıldığı törende, kentte ihracata katkı sağlayan firmaların yetkililerine ödülleri takdim edildi.



Kaynak: AA