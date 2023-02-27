Ben Vogel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Vogel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Vogel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Vogel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Vogel 22 Aralık 1994 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Vogel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Ben Vogel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ben Vogel'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Vogel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Vogel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Vogel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Vogel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2014 yılında Vict. Rosport

1 Temmuz 2017 yılında Pr. Niederkorn

Ben Vogel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Vogel şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ben Vogel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Syra Mensdorf

Lüksemburg U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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